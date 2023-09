LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Zuletzt ging es für das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 726,80 EUR.

Um 12:02 Uhr stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 726,80 EUR. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zog in der Spitze bis auf 736,20 EUR an. Bei 729,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 2.970 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 905,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Kursplus von 24,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 594,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 18,27 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 943,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.07.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,33 Prozent auf 21.035,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.726,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

In der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 32,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

