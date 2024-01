LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 760,80 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere um 23:20 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sogar auf 765,54 USD. Bei 741,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 2.029 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 1.003,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie somit 24,19 Prozent niedriger. Am 14.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 690,66 USD ab. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 9,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 833,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.206,00 EUR im Vergleich zu 19.755,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Experten taxieren den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Gewinn für das Jahr 2023 auf 31,48 EUR je Aktie.

