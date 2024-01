LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton fällt am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 681,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 681,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 680,00 EUR. Bei 697,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.796 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (905,00 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2023. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 32,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (655,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 3,82 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 833,73 EUR.

Am 11.10.2023 äußerte sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.206,00 EUR im Vergleich zu 19.755,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Jahr 2023 31,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

