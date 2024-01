LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 683,70 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 683,70 EUR. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 688,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 681,60 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 683,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.748 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Am 24.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,37 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 655,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 4,20 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 833,73 EUR.

Am 11.10.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.206,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.755,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

In der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

