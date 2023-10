LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Dienstagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 759,18 USD.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 759,18 USD. Im Tief verlor die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 747,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 752,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 873 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 1.003,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (576,35 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Durchschnitt mit 886,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.07.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Umsatz von 18.726,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,69 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

