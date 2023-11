LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 684,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 4,1 Prozent auf 684,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 683,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 716,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.785 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2023 auf bis zu 905,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,14 Prozent hinzugewinnen. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 647,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 860,22 EUR an.

Am 11.10.2023 lud LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das vergangene Quartal hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit einem Umsatz von insgesamt 21.206,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.755,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,34 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,92 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

