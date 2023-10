LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird am Vormittag ausgebremst

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Fokus

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 684,70 EUR ab.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 2,3 Prozent auf 684,70 EUR nach. In der Spitze büßte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 672,20 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 707,70 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.570 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 905,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 595,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 13,01 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 882,49 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Am 25.07.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.035,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.726,00 EUR in den Büchern standen.

Am 25.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

