LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag gefragt

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 800,30 USD zu.

Um 23:20 Uhr konnte die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,8 Prozent auf 800,30 USD. Zwischenzeitlich stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sogar auf 801,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 775,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 1.861 Stück.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1.003,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie somit 20,25 Prozent niedriger. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 573,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit noch 28,40 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 938,50 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Am 25.07.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent auf 21.035,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.726,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,90 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

