LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton fällt am Dienstagmittag

So bewegt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 736,40 EUR nach.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 736,40 EUR. Das Tagestief markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 734,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 745,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 4.299 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 905,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,90 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 594,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,34 Prozent würde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 938,50 EUR an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Umsatz von 18.726,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in Höhe von 32,90 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

