LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 726,00 USD ab.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 726,00 USD. Zwischenzeitlich weitete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 722,75 USD aus. Bei 735,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 18.476 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1.003,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit noch 38,22 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 576,35 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 866,58 EUR angegeben.

Am 11.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.206,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.755,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Gewinn von 32,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

