LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 678,00 EUR abwärts.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:04 Uhr um 1,4 Prozent auf 678,00 EUR nach. Im Tief verlor die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 674,20 EUR. Bei 689,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.256 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 595,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 866,58 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Am 11.10.2023 legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.206,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Gewinn in Höhe von 32,18 EUR je Aktie aus.

