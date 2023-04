LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,3 Prozent auf 950,20 USD. Bei 960,00 USD markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 927,20 USD. Zuletzt wechselten 2.474 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.04.2023 bei 960,00 USD. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 560,12 USD am 17.06.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 69,64 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 878,45 EUR an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewährte am 26.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,35 Prozent auf 19.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.512,00 EUR in den Büchern gestanden.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Analysten sehen bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Potenzial

LVMH - Die Geschichte des größten Luxus-Unternehmens weltweit

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com