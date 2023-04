LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:07 Uhr sprang die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 876,60 EUR zu. In der Spitze legte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 877,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 858,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.557 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 877,30 EUR erreichte der Titel am 13.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Kursplus von 0,08 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 534,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,03 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 896,91 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 26.01.2023. Auf der Umsatzseite hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im vergangenen Quartal 19.755,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 15.512,00 EUR umsetzen können.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Jahr 2023 32,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

