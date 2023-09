LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag mit Kursabschlägen

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 733,40 EUR ab.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 733,40 EUR. In der Spitze fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 726,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 731,90 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.582 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR an. 23,40 Prozent Plus fehlen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 594,00 EUR ab. Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 938,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.07.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Umsatz von 18.726,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,90 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

