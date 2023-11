LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 738,25 USD abwärts.

Um 23:20 Uhr rutschte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 3,0 Prozent auf 738,25 USD ab. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 726,20 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 735,49 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.130 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 1.003,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 35,93 Prozent zulegen. Am 11.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 671,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 860,22 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewährte am 11.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.206,00 EUR – ein Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 19.755,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.01.2025 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Gewinn in Höhe von 31,92 EUR je Aktie aus.

