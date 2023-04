LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Um 23:20 Uhr wies die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 983,80 USD nach oben. Bei 984,55 USD markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 957,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 4.531 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Am 13.04.2023 markierte das Papier bei 984,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,08 Prozent Plus fehlen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 560,12 USD. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 75,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 896,91 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

Am 13.04.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.699,00 EUR umgesetzt, gegenüber 20.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

LVMH-Aktie steigt auf ein neues Rekordhoch: LVMH übertrifft mit Umsatzplus die Erwartungen

Analysten sehen bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Potenzial

LVMH - Die Geschichte des größten Luxus-Unternehmens weltweit

Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com