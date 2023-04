LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Freitagmittag fester

Im Tradegate-Handel gewannen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere um 12:03 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 892,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 872,00 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.142 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Bei 894,30 EUR erreichte der Titel am 13.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 0,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 534,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 66,60 Prozent würde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 896,91 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

Am 13.04.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 22.699,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.038,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 23.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,47 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com