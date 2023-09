LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Blick auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 731,00 EUR zu.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 731,00 EUR. Bei 731,00 EUR erreichte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 726,10 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.737 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 905,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2022 auf bis zu 594,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 23,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Durchschnitt mit 928,80 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.035,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 18.726,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,87 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

