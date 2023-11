LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BTE-Handel bei 688,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:20 Uhr bei der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BTE bei 688,80 EUR. In der Spitze gewann die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 688,80 EUR. In der Spitze büßte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 688,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 688,80 EUR. Über BTE wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.924 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 904,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 23,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 655,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,86 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 860,22 EUR.

Am 11.10.2023 äußerte sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.755,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.206,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird am 25.01.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

