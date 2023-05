LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 23:20 Uhr 1,2 Prozent auf 960,25 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 956,00 USD. Bei 962,31 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 813 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.000,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2023). Derzeit notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie damit 3,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 560,12 USD am 17.06.2022. Mit Abgaben von 41,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 945,00 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 13.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.699,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,09 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

