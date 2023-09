LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zeigt sich am Freitagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 766,00 EUR.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,3 Prozent auf 766,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bisher bei 768,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 749,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.046 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 905,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 594,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 22,45 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 923,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.07.2023 vor. Umsatzseitig wurden 21.035,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 18.726,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

