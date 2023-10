LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 694,00 USD abwärts.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 694,00 USD abwärts. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 690,66 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 700,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 2.542 Stück.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.003,50 USD an. Mit einem Zuwachs von 44,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 576,35 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 866,58 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewährte am 11.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent auf 21.206,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ein EPS in Höhe von 32,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

