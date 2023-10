LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 669,10 EUR.

Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 669,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 669,90 EUR. Bei 665,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.929 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 905,00 EUR. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 26,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2022 bei 615,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 8,07 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 866,58 EUR aus.

Am 11.10.2023 äußerte sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.206,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.755,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ein EPS in Höhe von 32,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

