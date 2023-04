LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 1,3 Prozent auf 881,90 EUR. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sank bis auf 880,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 898,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 3.169 Stück.

Bei einem Wert von 898,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2023). Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 1,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 534,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 65,03 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 919,64 EUR.

Am 13.04.2023 lud LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite standen 22.699,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.038,00 EUR umgesetzt.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 23.07.2024.

In der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 32,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com