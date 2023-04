LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wies um 16:06 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 873,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 873,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 898,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.979 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Bei einem Wert von 898,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2023). Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 2,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 534,40 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 919,64 EUR.

Am 13.04.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.038,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.699,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

LVMH-Aktie steigt auf ein neues Rekordhoch: LVMH übertrifft mit Umsatzplus die Erwartungen

Analysten sehen bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Potenzial

LVMH - Die Geschichte des größten Luxus-Unternehmens weltweit

Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com