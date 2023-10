LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag mit Aufschlag

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 709,19 USD. In der Spitze legte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 712,05 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 695,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.699 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.003,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 604,04 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 866,58 EUR.

Am 11.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent auf 21.206,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,10 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

