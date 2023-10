LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gibt am Dienstagnachmittag ab

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 658,10 EUR.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 658,10 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bisher bei 655,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 670,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.046 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2023 auf bis zu 905,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 615,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 866,58 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.206,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.755,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,10 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

