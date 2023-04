LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 955,78 USD. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 950,00 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 961,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 4.436 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Bei 985,88 USD markierte der Titel am 14.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 560,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 70,64 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 919,64 EUR.

Am 13.04.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 22.699,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ein EPS in Höhe von 32,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

