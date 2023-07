LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 861,00 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 861,00 EUR zu. Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 868,90 EUR zu. Bei 860,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.047 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Am 24.04.2023 markierte das Papier bei 905,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,11 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 594,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 31,01 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 952,60 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewährte am 13.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.699,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.07.2024 wird LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

