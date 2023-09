LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zieht am Vormittag an

So bewegt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 806,00 USD. In der Spitze gewann die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 820,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 818,16 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 4.445 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1.003,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. 24,50 Prozent Plus fehlen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 573,00 USD erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,91 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 923,80 EUR an.

Am 25.07.2023 lud LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,33 Prozent auf 21.035,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.726,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ein EPS in Höhe von 32,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

