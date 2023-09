LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gibt am Montagmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 745,90 EUR.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,2 Prozent auf 745,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bisher bei 745,90 EUR. Bei 761,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 2.101 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 905,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 594,00 EUR. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 20,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 923,80 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit einem Umsatz von insgesamt 21.035,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.726,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,33 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

Experten taxieren den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Gewinn für das Jahr 2023 auf 32,86 EUR je Aktie.

