Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag zu

18.10.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 412,00 CHF.

Werbung

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton konnte um 16:54 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 412,00 CHF. Zuletzt wechselten 5.550 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 866,58 EUR an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.206,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.755,00 EUR in den Büchern standen. Am 25.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Gewinn von 31,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester Schwacher Handel: CAC 40 nachmittags schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com