LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Zuletzt konnte die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,5 Prozent auf 725,00 USD.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 725,00 USD. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zog in der Spitze bis auf 728,49 USD an. Mit einem Wert von 715,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belief sich zuletzt auf 3.264 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.003,50 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie damit 27,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 690,66 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 4,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 835,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.206,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 vorlegen. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Jahr 2023 31,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

