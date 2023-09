LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 733,50 EUR abwärts.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 733,50 EUR. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 732,00 EUR ab. Bei 741,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.682 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,38 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 594,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 19,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Durchschnitt mit 923,80 EUR.

Am 25.07.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.035,00 EUR im Vergleich zu 18.726,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 32,91 EUR je Aktie belaufen.

