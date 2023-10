LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,2 Prozent auf 703,99 USD ab.

Um 23:20 Uhr rutschte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,2 Prozent auf 703,99 USD ab. In der Spitze fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 700,00 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 716,43 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.560 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 1.003,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Mit einem Zuwachs von 42,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2022 bei 605,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 16,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 866,58 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie aus.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.206,00 EUR – ein Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 19.755,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,97 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

