LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 674,10 EUR.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 674,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sogar auf 675,60 EUR. Bei 665,00 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belief sich zuletzt auf 2.314 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 905,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,25 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 620,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 8,01 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 866,58 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023 vor. Umsatzseitig wurden 21.206,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 19.755,00 EUR umgesetzt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,97 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Handel in Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht Abschläge