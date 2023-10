Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewinnt am Nachmittag an Boden

19.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Zuletzt stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 412,00 CHF.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:54 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 412,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.400 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt. Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 866,58 EUR angegeben. Am 11.10.2023 lud LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.206,00 EUR im Vergleich zu 19.755,00 EUR im Vorjahresquartal. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2025 erwartet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 31,97 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Handel in Paris: CAC 40 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels Schwacher Handel: CAC 40 verbucht Abschläge

