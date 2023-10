LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 666,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 666,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ging bis auf 660,10 EUR. Bei 668,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.656 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 905,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,72 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.10.2022 auf bis zu 620,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 7,00 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 866,58 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023 vor. Umsatzseitig wurden 21.206,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 19.755,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Gewinn in Höhe von 31,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Verluste in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich leichter

Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus