LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verliert am Montagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,6 Prozent auf 844,08 USD ab.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr um 0,6 Prozent auf 844,08 USD nach. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sank bis auf 831,76 USD. Bei 835,59 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Von der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.806 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 1.003,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie somit 15,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 573,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 948,60 EUR.

Am 25.07.2023 lud LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.035,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.726,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 33,09 EUR je Aktie belaufen.

