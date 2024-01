LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 660,90 EUR.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 660,90 EUR abwärts. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab in der Spitze bis auf 660,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 666,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.025 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 905,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 36,93 Prozent zulegen. Am 17.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 644,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 835,09 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.206,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.755,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ein EPS in Höhe von 31,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Handel in Paris: So performt der CAC 40 aktuell