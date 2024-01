LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag freundlich

Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 667,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 667,50 EUR. Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 670,00 EUR zu. Bei 665,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.858 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Bei 905,00 EUR markierte der Titel am 24.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie somit 26,24 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 644,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2024). Abschläge von 3,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Durchschnitt mit 835,09 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.206,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.755,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Jahr 2023 31,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Börse Paris in Grün: CAC 40 schlussendlich im Plus

Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im Euro STOXX 50

Börse Paris: CAC 40 steigt am Nachmittag