LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 656,20 EUR.

Um 12:04 Uhr fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 656,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 655,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 665,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.455 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,92 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 620,10 EUR am 22.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 866,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 11.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 21.206,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.755,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,93 EUR fest.

