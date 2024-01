LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,0 Prozent auf 731,21 USD.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,0 Prozent auf 731,21 USD. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie legte bis auf 731,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 723,25 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.929 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.003,50 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit noch 37,24 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 690,66 USD. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 5,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 835,09 EUR an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 21.206,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 19.755,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen. Am 29.07.2025 wird LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

