LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 747,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 2,2 Prozent auf 747,47 USD. Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 756,33 USD zu. Bei 743,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 4.826 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.003,50 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2023 bei 690,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 835,09 EUR angegeben.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.206,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 23.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 31,29 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

Redaktion finanzen.net

