LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag nahezu unbewegt

So bewegt sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Zum Vortag unverändert notierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie zuletzt im NASDAQ OTC-Handel bei 777,44 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 23:20 Uhr bei der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ OTC bei 777,44 USD. Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 786,09 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 770,58 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 776,45 USD. Bisher wurden heute 6.499 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.003,50 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,08 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 573,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 900,80 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 21.035,00 EUR gegenüber 18.726,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32,83 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belaufen.

