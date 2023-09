LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 719,80 EUR ab.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 719,80 EUR. In der Spitze fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 717,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 725,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.558 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 905,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,73 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 594,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 21,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 900,80 EUR.

Am 25.07.2023 äußerte sich LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.035,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.726,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird am 25.01.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in Höhe von 32,83 EUR im Jahr 2023 aus.

