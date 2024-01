LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton springt am Freitagmittag hoch

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 761,60 EUR nach oben.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 761,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 766,70 EUR. Bei 719,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.639 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 905,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 18,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 644,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 15,43 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 836,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 vor. Der Umsatz wurde auf 19.964,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.755,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 32,46 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

