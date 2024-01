LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger decken sich am Freitagnachmittag mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ein

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Zuletzt sprang die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,6 Prozent auf 778,20 EUR zu.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,6 Prozent auf 778,20 EUR. In der Spitze gewann die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 778,60 EUR. Bei 719,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 26.115 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Bei 905,00 EUR erreichte der Titel am 24.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,29 Prozent Plus fehlen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 644,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Durchschnitt mit 838,09 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlichte am 25.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.964,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 29.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in Höhe von 32,46 EUR im Jahr 2024 aus.

