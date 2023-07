LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 820,90 EUR ab.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,7 Prozent auf 820,90 EUR ab. In der Spitze büßte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 819,40 EUR ein. Mit einem Wert von 835,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.387 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 905,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 9,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 594,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 952,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.07.2023 vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.035,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 20.038,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wird am 25.01.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,45 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Ausblick: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment verdient

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment verdient