LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 815,60 EUR abwärts.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 815,60 EUR abwärts. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 815,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 835,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9.723 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 905,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Kursplus von 10,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 594,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 37,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 951,70 EUR angegeben.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 20.038,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Gewinn von 33,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

